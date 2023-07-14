***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2023 16:21
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7200000 TRY 40 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 7200000 TRY 40 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 3600000 TRY 20 İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172141
BIST
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16:556.422
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 53,67
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
16:5526,1677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1475
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
16:5529,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1721
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
16:551.647,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.647,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler16:55
|TUKAS
|6,49
|344.393.960
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|410.013.198
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|38.065.212
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.771.746
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|89.267.554
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.415.152
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.060.708
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|141.984.328
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.285.692
|% -9,98
|
|THYAO
|211,70
|6.863.814.262
|% 1,05
|
|ASELS
|69,95
|6.220.212.091
|% 2,87
|
|SISE
|48,64
|4.225.290.044
|% 1,54
|
|ASTOR
|81,95
|3.312.112.923
|% -1,56
|
|AKBNK
|24,66
|3.302.095.543
|% 0,90
|
|YKBNK
|13,93
|2.595.859.685
|% -2,38
|
|ISCTR
|14,56
|2.676.919.203
|% -1,36
|
|EKGYO
|8,26
|1.407.899.044
|% -0,72
|
|SKBNK
|2,87
|414.719.473
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,66
|3.302.095.543
|% 0,90
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1621
|26,1677
|% 0,57
|
|Euro
|29,3844
|29,4005
|% 0,59
|
|Sterlin
|34,2209
|34,3925
|% 0,34
|
|Frank
|30,2524
|30,4347
|% 0,17
|
|Riyal
|6,9515
|6,9864
|% 0,45
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-7,55
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,25
|
|Cumhuriyet
|10.975
|11.141
|-4,00
|
|Tam
|10.627
|10.822
|39,00
|
|Yarım
|5.313
|5.436
|19,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.718
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,03
|0,19
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-0,47
|