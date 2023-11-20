***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.11.2023 13:27
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERKAN TOPAKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.09.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Property Turkey Management Emlak Danışmanlığı İnşaat Tic. Ltd. Şti.?de Genel Müdür Evet 20 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi
CHRISTIAN PER VESTERMARK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.09.2022 İcrada Görevli Hayır 40 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi
MUHAMMED ABDÜLHAMİTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.09.2022 İcrada Görevli Değil Property Turkey Gayrimenkul İnş. Tic. Ltd. Şti.?de Dijital Pazarlama Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.11.2023 İcrada Görevli Property Turkey Gayrimenkul İnşaat Tic.Ltd.Şti.'nde Mali İşler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218895
BIST
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13:317.959
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
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|Açılış
|: 7.918
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|Önceki Kapanış
|: 7.853
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7.918
En Yüksek
7.975
13:3128,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 28,7800
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|Önceki Kapanış
|: 28,7850
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28,7844
En Düşük
28,6078
13:3131,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1180
|Açılış
|: 31,3500
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|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,4913
En Düşük
31,2258
13:311.827,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.827,32
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|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
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1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:29
|RUBNS
|33,22
|193.114.941
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|25.501.985
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|11.722.669
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.467.478
|% 9,99
|
|RODRG
|71,55
|23.480.797
|% 9,99
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|ISBTR
|629.997,50
|1.894.995
|% -9,71
|
|THYAO
|257,25
|5.100.063.972
|% 1,18
|
|EREGL
|39,32
|1.941.820.575
|% 2,72
|
|TUPRS
|154,70
|1.852.292.315
|% 0,78
|
|MIATK
|52,20
|1.558.387.066
|% -6,91
|
|ASELS
|44,00
|1.525.012.561
|% 4,22
|
|ZOREN
|5,12
|816.578.810
|% 1,39
|
|EKGYO
|7,66
|900.737.310
|% 1,73
|
|ISCTR
|20,90
|1.458.633.185
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,36
|91.231.008
|% -4,90
|
|IHLGM
|1,85
|111.421.365
|% -6,57
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7310
|28,7844
|% 0,37
|
|Euro
|31,4377
|31,4487
|% 0,38
|
|Sterlin
|35,7830
|35,9625
|% 0,44
|
|Frank
|32,4132
|32,6084
|% 0,52
|
|Riyal
|7,6451
|7,6835
|% 0,29
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,52
|23,55
|% 0,66
|
|Platin
|902,50
|904,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,59
|1.059,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,35
|81,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.976,11
|1.976,47
|% 0,66
|