***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSERKAN TOPAKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.09.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Property Turkey Management Emlak Danışmanlığı İnşaat Tic. Ltd. Şti.?de Genel Müdür Evet 20 Bağımsız Üye Değil Yatırım KomitesiCHRISTIAN PER VESTERMARK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.09.2022 İcrada Görevli Hayır 40 Bağımsız Üye Değil Yatırım KomitesiMUHAMMED ABDÜLHAMİTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.09.2022 İcrada Görevli Değil Property Turkey Gayrimenkul İnş. Tic. Ltd. Şti.?de Dijital Pazarlama Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiHÜSEYİN KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.11.2023 İcrada Görevli Property Turkey Gayrimenkul İnşaat Tic.Ltd.Şti.'nde Mali İşler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218895BIST