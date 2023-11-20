***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.11.2023 18:17
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERKAN TOPAKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Property Turkey Management Emlak Danışmanlığı İnşaat Tic. Ltd. Şti.?de Genel Müdür
CHRISTIAN PER VESTERMARK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MUHAMMED ABDÜLHAMİTOĞLU Yönetim kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Property Turkey Gayrimenkul İnş. Tic. Ltd. Şti.?de Dijital Pazarlama Yöneticisi
NİLGÜN TÜREOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN KÜÇÜK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Property Turkey Gayrimenkul İnş. Tic. Ltd. Şti.'de Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218965
BIST
'
18:057.946
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 93,01
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
18:0528,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1033
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7818
En Düşük
28,6078
18:0531,5652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2345
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5652
En Düşük
31,2258
18:051.823,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.823,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|27,94
|13.051.691
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|49.792.846
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.798.833
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.413.882
|% 10,00
|
|BRSAN
|804,00
|1.963.061.012
|% 9,99
|
|ISBTR
|627.965,00
|6.290.750
|% -10,00
|
|KLNMA
|47,70
|13.557.477
|% -10,00
|
|BALAT
|34,12
|5.595.996
|% -9,97
|
|AYES
|45,96
|7.286.202
|% -9,97
|
|KSTUR
|2.101,00
|5.509.763
|% -9,75
|
|THYAO
|254,75
|9.478.275.377
|% 0,20
|
|ASELS
|44,60
|3.864.251.470
|% 5,64
|
|EREGL
|39,60
|3.805.395.266
|% 3,45
|
|TUPRS
|153,60
|3.572.879.201
|% 0,07
|
|MIATK
|51,00
|2.569.647.828
|% -9,05
|
|ZOREN
|5,08
|1.081.007.118
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,65
|1.499.169.663
|% 1,59
|
|ISCTR
|20,82
|2.471.115.491
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,36
|146.730.863
|% -4,90
|
|SKBNK
|7,23
|761.821.620
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7197
|28,7463
|% 0,24
|
|Euro
|31,4270
|31,5422
|% 0,68
|
|Sterlin
|35,7501
|35,9293
|% 0,35
|
|Frank
|32,2890
|32,4835
|% 0,14
|
|Riyal
|7,6261
|7,6643
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,43
|23,47
|% 0,66
|
|Platin
|920,63
|922,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,95
|1.091,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,81
|82,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.973,04
|1.973,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 178, 580 adet işlem
-
17:56ASELS
Yüzde 5.54 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 817, 448 adet işlem
-
17:55KRSTL
Yüzde 7.09 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 405, 297 adet işlem
-
17:54PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 673, 750 adet işlem
-
17:53EDATA
Yüzde 7.93 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 379, 925 adet işlem