***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERKAN TOPAKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Property Turkey Management Emlak Danışmanlığı İnşaat Tic. Ltd. Şti.?de Genel MüdürCHRISTIAN PER VESTERMARK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey YöneticiMUHAMMED ABDÜLHAMİTOĞLU Yönetim kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Property Turkey Gayrimenkul İnş. Tic. Ltd. Şti.?de Dijital Pazarlama YöneticisiNİLGÜN TÜREOĞLU Genel Müdür Üst Düzey YöneticiHÜSEYİN KÜÇÜK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Property Turkey Gayrimenkul İnş. Tic. Ltd. Şti.'de Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218965BIST