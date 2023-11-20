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***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.11.2023 18:17
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERKAN TOPAKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Property Turkey Management Emlak Danışmanlığı İnşaat Tic. Ltd. Şti.?de Genel Müdür
CHRISTIAN PER VESTERMARK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MUHAMMED ABDÜLHAMİTOĞLU Yönetim kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Property Turkey Gayrimenkul İnş. Tic. Ltd. Şti.?de Dijital Pazarlama Yöneticisi
NİLGÜN TÜREOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN KÜÇÜK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Property Turkey Gayrimenkul İnş. Tic. Ltd. Şti.'de Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218965


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OYAYO 27,94 13.051.691 % 10,00  
KLRHO 38,50 49.792.846 % 10,00  
RUBNS 33,22 223.798.833 % 10,00  
LIDFA 8,47 26.413.882 % 10,00  
BRSAN 804,00 1.963.061.012 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,7197 28,7463 % 0,24  
Euro 31,4270 31,5422 % 0,68  
Sterlin 35,7501 35,9293 % 0,35  
Frank 32,2890 32,4835 % 0,14  
Riyal 7,6261 7,6643 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,43 23,47 % 0,66  
Platin 920,63 922,51 % 0,66  
Paladyum 1.086,95 1.091,65 % 0,66  
Brent Pet. 82,81 82,81 % 0,66  
Altın Ons 1.973,04 1.973,66 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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