***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2024 11:23
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gülnihal ÇON Mali İşler ve Takas Operasyon Müdürü
Hasan ÇEVİK Müfettiş
Serdar SAMANCI Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Riskaktif Danışmanlık Eğitim ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.
Teftiş birimi FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi sistemleri Abida Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241251
BIST
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12:018.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,49
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
12:0130,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0166
|Açılış
|: 30,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
12:0132,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0967
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
12:011.947,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.947,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler11:59
|HLGYO
|2,66
|31.163.699
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|65.044.350
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.681.074
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,58
|16.338.075
|% 9,06
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|VKFYO
|35,90
|13.503.847
|% -3,03
|
|PSDTC
|60,50
|4.817.668
|% -2,97
|
|PSDTC
|60,50
|4.817.668
|% -2,97
|
|THYAO
|253,00
|2.670.080.345
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,58
|2.289.137.445
|% 3,50
|
|YKBNK
|22,46
|1.757.027.635
|% 1,26
|
|AKBNK
|42,74
|1.568.682.493
|% 1,76
|
|SASA
|34,80
|1.472.390.264
|% 3,08
|
|ISCTR
|26,58
|2.289.137.445
|% 3,50
|
|YKBNK
|22,46
|1.757.027.635
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,72
|659.419.374
|% -0,68
|
|AKFGY
|1,91
|89.840.440
|% 1,06
|
|SASA
|34,80
|1.472.390.264
|% 3,08
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1409
|30,1442
|% 0,05
|
|Euro
|32,8959
|32,9090
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,1263
|38,3175
|% 0,06
|
|Frank
|34,6569
|34,8657
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0120
|8,0522
|% 0,03
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|891,46
|893,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,80
|934,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,23
|78,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,36
|2.009,70
|% 0,66
|