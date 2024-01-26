***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHasan ÇEVİK Müfettiş 17.11.2022 0212 392 92 52 ft@ftportfoy.com SPF Düzey 3 925248Gülnihal ÇON Mali İşler ve Takas Operasyon Müdürü 20.12.2023 0212 392 92 52 ft@ftportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243024BIST