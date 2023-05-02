***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.05.2023 15:59
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/05/2023
Karar Sayısı
22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.03.2023_Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144559
BIST
17:594.508
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -109,97
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
17:5919,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0279
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
17:5921,4192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0512
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
17:591.256,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 16,58
|Açılış
|: 1.256,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GRTRK
|25,74
|8.291.935
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.127.425
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.192.756
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.370.654
|% 9,98
|
|BEYAZ
|13,86
|29.579.760
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.988.467.402
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.419.371
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|172.650.669
|% -10,00
|
|OSMEN
|66,25
|22.362.618
|% -9,99
|
|THYAO
|126,50
|4.039.947.699
|% -1,02
|
|EREGL
|32,16
|2.374.636.602
|% -2,96
|
|KOPOL
|45,00
|1.988.467.402
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.899.728.961
|% 9,96
|
|SISE
|36,56
|1.745.366.278
|% -0,81
|
|EKGYO
|5,76
|961.324.604
|% -4,16
|
|YKBNK
|9,31
|1.114.765.915
|% -1,69
|
|ADESE
|1,26
|123.484.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|17,79
|1.660.289.310
|% -5,77
|
|ISCTR
|10,68
|906.165.732
|% -1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4635
|19,4673
|% 0,14
|
|Euro
|21,4039
|21,4192
|% 0,24
|
|Sterlin
|24,1750
|24,2962
|% -0,24
|
|Frank
|21,6718
|21,8023
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1746
|5,2005
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|27,63
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|15,76
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.156
|9.478
|125,00
|
|Yarım
|4.442
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,11
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-3,25
|