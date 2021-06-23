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***FYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

23.06.2021 10:53



***FYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FYE]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 24/06/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                        FON KODUESKİ FON UNVANI                                                       YENİ FON UNVANI FYE    Azimut PYŞ BKS Serbest (Döviz)Özel Fon                 Azimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel Fon



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943702


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