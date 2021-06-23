***FYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.06.2021 10:53
***FYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [FYE]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 24/06/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI FYE Azimut PYŞ BKS Serbest (Döviz)Özel Fon Azimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943702
BIST
13:391.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.404
13:398,6282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
13:3910,3152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0189
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
13:39494,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 494,20
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KENT
|243,20
|596.519
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.285.962
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,69
|21.572.110
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|974.842
|% 9,93
|
|VKFYO
|7,33
|22.898.639
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,39
|20.864
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,86
|33.434.167
|% -5,48
|
|ISGSY
|9,79
|41.024.326
|% -4,86
|
|DENGE
|3,05
|338.696
|% -4,39
|
|THYAO
|14,65
|612.164.924
|% -0,75
|
|HALKB
|5,30
|524.246.902
|% 0,57
|
|GARAN
|8,27
|514.136.161
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,12
|495.201.216
|% -1,40
|
|KOZAL
|122,20
|435.865.336
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,12
|495.201.216
|% -1,40
|
|HALKB
|5,30
|524.246.902
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,18
|190.118.211
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|514.136.161
|% -0,60
|
|VAKBN
|3,65
|156.220.101
|% 0,00
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6257
|8,6282
|% -0,25
|
|Euro
|10,3058
|10,3152
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0072
|12,0674
|% -0,18
|
|Frank
|9,3564
|9,4127
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2922
|2,3037
|% -0,32
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,36
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|-15,00
|
|Tam
|3.258
|3.342
|-14,99
|
|Yarım
|1.575
|1.617
|-7,25
|
|Çeyrek
|790
|808
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,63
|