***FZLGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
27.07.2023 15:26
***FZLGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Fuzul GMYO payları, 28/07/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 318.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
FUZUL GMYO XUTUM 28/07/2023
FUZUL GMYO XTUMY 28/07/2023
FUZUL GMYO XYLDZ 28/07/2023
FUZUL GMYO XHARZ 28/07/2023
FUZUL GMYO XKTUM 28/07/2023
FUZUL GMYO XUMAL 28/07/2023
FUZUL GMYO XGMYO 28/07/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175784
BIST