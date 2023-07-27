***FZLGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***FZLGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [FZLGY]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarFuzul GMYO payları, 28/07/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 318.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiFUZUL GMYO XUTUM 28/07/2023FUZUL GMYO XTUMY 28/07/2023FUZUL GMYO XYLDZ 28/07/2023FUZUL GMYO XHARZ 28/07/2023FUZUL GMYO XKTUM 28/07/2023FUZUL GMYO XUMAL 28/07/2023FUZUL GMYO XGMYO 28/07/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175784BIST