***FZLGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
25.07.2023 18:00
***FZLGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [FZLGY]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/07/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
91.860.000
Baz Fiyat (TL)
8,9
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/07/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
20-21/07/2023
Açıklamalar
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 91.860.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 318.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 28/07/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,9 TL/pay baz fiyat, "FZLGY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175085
BIST
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18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,8975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0443
|Açılış
|: 82,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 82,4800
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
30,0771
En Düşük
29,6770
18:0521,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,25
|Açılış
|: 21,39
|
|Önceki Kapanış
|: 21,14
|
21,43
En Düşük
21,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|ASELS
|70,90
|6.607.382.809
|% 0,85
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8914
|26,8975
|% -0,16
|
|Euro
|29,7457
|29,7539
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,5467
|34,7200
|% 0,16
|
|Frank
|31,0136
|31,2005
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1590
|7,1949
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|9,92
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.701
|4,77
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.076
|11.191
|37,00
|
|Yarım
|5.529
|5.621
|18,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.811
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,39
|0,25
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
-
17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 451 adet işlem
-
17:58BOBET
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 165, 935 adet işlem
-
17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem