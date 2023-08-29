***FZLGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2023 12:05
***FZLGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FZLGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190175
BIST
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14:147.946
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,76
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.014
14:1426,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1881
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6465
En Düşük
25,9709
14:1428,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1431
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
14:141.641,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.641,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ULAS
|17,16
|26.067.989
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|727.198.813
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|2.859.143
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.121.142
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|1.016.402
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|2.151.303
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.508.734
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.149.574.168
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|4.656.161
|% -9,34
|
|EDIP
|17,83
|96.983.101
|% -6,75
|
|ISCTR
|22,26
|9.249.247.726
|% 9,01
|
|TUPRS
|142,00
|5.096.743.111
|% -3,27
|
|ASTOR
|136,90
|4.369.240.943
|% 1,03
|
|SISE
|53,70
|3.864.707.154
|% 0,66
|
|KCHOL
|146,60
|3.820.215.133
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,26
|9.249.247.726
|% 9,01
|
|SKBNK
|4,33
|898.207.194
|% 4,84
|
|EKGYO
|8,63
|1.546.703.871
|% 1,05
|
|YKBNK
|16,94
|2.606.884.409
|% 1,62
|
|ZOREN
|4,73
|687.862.786
|% -2,47
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5955
|26,6133
|% 0,59
|
|Euro
|28,7452
|28,7677
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,3908
|33,5583
|% 0,40
|
|Frank
|29,9256
|30,1059
|% 0,33
|
|Riyal
|7,0682
|7,1037
|% 0,47
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-0,61
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|8,12
|
|Cumhuriyet
|11.184
|11.354
|-29,00
|
|Tam
|10.963
|11.035
|-51,00
|
|Yarım
|5.494
|5.539
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.771
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,73
|20,76
|0,12
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|0,61
|
Seans Raporu
14:12
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14:27DERIM
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14:24XU030
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14:24
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