***FZLGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2023 14:43
***FZLGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
FZLGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190816
BIST
'
17:288.040
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 121,59
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:2826,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0287
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:2828,8821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0847
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:281.663,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.663,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:28
|IZENR
|59,40
|3.675.894.997
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|844.265.275
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.079.999.563
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.027.405
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.759.094
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|475.784.925
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,72
|262.012.006
|% -6,98
|
|FZLGY
|21,12
|420.981.118
|% -6,47
|
|THYAO
|254,20
|10.121.623.630
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ASTOR
|142,10
|6.930.696.001
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,10
|5.663.240.729
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,74
|3.819.778.007
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.748.726.750
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.131.761
|% 2,75
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7119
|26,7186
|% 0,11
|
|Euro
|28,8751
|28,8821
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6307
|33,7993
|% -0,20
|
|Frank
|30,0829
|30,2641
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-3,10
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.668
|3,76
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|11.006
|11.109
|15,00
|
|Yarım
|5.520
|5.576
|8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.788
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,91
|-0,06
|
|B. Petrol
|88,33
|88,33
|1,50
|
Seans Raporu
17:28
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