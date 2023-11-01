***FZLGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 12:19
***FZLGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FZLGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212890
BIST
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14:057.420
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -93,78
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.411
En Yüksek
7.598
14:0528,3317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0298
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3327
En Düşük
28,2395
14:0529,8875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0675
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8677
14:051.806,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.806,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:05
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.906.974
|% 9,98
|
|DOBUR
|71,70
|25.090.994
|% 9,97
|
|EKIZ
|54,70
|6.856.590
|% 9,97
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.945.744
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.418.787
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.256.410
|% -10,00
|
|TABGD
|193,80
|5.590.819.758
|% 1,84
|
|THYAO
|212,60
|3.989.564.947
|% -2,16
|
|TUPRS
|143,60
|3.502.635.599
|% 1,20
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|EKGYO
|6,39
|650.881.801
|% -2,59
|
|GSRAY
|8,41
|849.402.545
|% -3,89
|
|ODAS
|11,25
|1.007.169.171
|% -4,74
|
|YKBNK
|17,04
|910.532.009
|% -1,16
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3246
|28,3317
|% 0,11
|
|Euro
|29,8766
|29,8875
|% -0,23
|
|Sterlin
|34,2868
|34,4588
|% 0,06
|
|Frank
|31,0459
|31,2330
|% 0,28
|
|Riyal
|7,5301
|7,5679
|% 0,14
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,75
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.806
|0,69
|
|Cumhuriyet
|12.213
|12.397
|-58,00
|
|Tam
|11.951
|12.032
|35,00
|
|Yarım
|5.994
|6.041
|18,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.020
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,93
|85,93
|0,91
|