***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.01.2024 11:00
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Aralık 2023 Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Seri III No 48-1 Sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah.'de yer alan "2-Adet Arsa"ya ilişkin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan Aralık 2023 değerleme raporu EK'de yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232961
BIST
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13:487.543
En Düşük
|Değişim
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|Açılış
|: 1.956,10
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:48
|IHEVA
|2,42
|15.410.373
|% 10,00
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|KRSTL
|14,19
|101.475.689
|% 10,00
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|SDTTR
|295,25
|297.907.861
|% 9,96
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|GARFA
|91,75
|78.363.525
|% 9,95
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|DIRIT
|13,00
|3.046.576
|% 9,24
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|SANEL
|28,66
|7.156.786
|% -5,41
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|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
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|VKING
|29,90
|25.380.522
|% -4,78
|
|TEKTU
|3,04
|43.273.107
|% -4,70
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|BASCM
|8,51
|379.121
|% -4,70
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|THYAO
|234,00
|3.160.620.256
|% 0,30
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|GUBRF
|156,20
|1.728.970.067
|% -3,34
|
|ISCTR
|22,92
|1.708.086.191
|% -0,17
|
|PGSUS
|694,00
|1.295.072.788
|% 2,81
|
|SASA
|35,94
|1.237.891.972
|% -0,22
|
|ZOREN
|4,57
|893.434.443
|% 7,53
|
|QUAGR
|4,19
|395.520.355
|% -0,71
|
|EKGYO
|7,26
|586.179.578
|% 0,00
|
|BEGYO
|3,69
|282.463.361
|% 8,21
|
|ISCTR
|22,92
|1.708.086.191
|% -0,17
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8392
|29,8427
|% 0,30
|
|Euro
|32,5910
|32,6055
|% -0,24
|
|Sterlin
|37,6615
|37,8504
|% 0,11
|
|Frank
|34,8408
|35,0507
|% -0,05
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|Riyal
|7,9327
|7,9725
|% 0,29
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|13:48
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
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|Platin
|951,62
|953,64
|% 0,66
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|Paladyum
|1.025,73
|1.029,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,14
|78,14
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.038,10
|2.038,37
|% 0,66
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