***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.01.2024 14:17
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Aralık 2023 Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Seri III No 48-1 Sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mah.'de yer alan "5-Adet Bağımsız Bölüm"e ilişkin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan Aralık 2023 değerleme raporu EK'de yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233063
BIST