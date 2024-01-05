***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAralık 2023 Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarSeri III No 48-1 Sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mah.'de yer alan "Ayazma 4.Etap Projesi"ne ilişkin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan Aralık 2023 değerleme raporu EK'de yer almaktadır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233074BIST