***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.08.2023 10:47
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 254.140.000 TL'den 1.250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 63.860.000 TL artırılarak 318.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadili için 04.08.2023 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır
Esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180528
BIST
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12:217.279
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 57,54
|Açılış
|: 7.257
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|Önceki Kapanış
|: 7.222
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7.205
En Yüksek
7.298
12:2126,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 27,0200
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|Önceki Kapanış
|: 27,0100
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27,4154
En Düşük
26,9175
12:2129,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 29,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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30,2907
En Düşük
29,4723
12:211.677,89
En Yüksek
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|: 0,09%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.677,89
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|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
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1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:21
|RAYSG
|43,56
|32.374.179
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|645.930.978
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.504.007
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.563.716
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|374.330.015
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.745
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.117.526
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|115,00
|3.892.375.833
|% 1,59
|
|THYAO
|236,30
|2.600.255.901
|% 0,55
|
|KONTR
|249,30
|2.454.814.700
|% -0,95
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|SMRTG
|86,20
|2.060.908.578
|% 2,99
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|CEMAS
|3,26
|375.190.702
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,74
|514.165.039
|% 0,21
|
|FZLGY
|15,07
|1.456.700.174
|% 5,31
|
|YKBNK
|14,13
|893.414.109
|% 0,50
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9848
|26,9904
|% 0,16
|
|Euro
|29,5224
|29,5374
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,1812
|34,3526
|% 0,08
|
|Frank
|30,6247
|30,8092
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1730
|7,2090
|% 0,13
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|1,24
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.946
|11.028
|-76,00
|
|Yarım
|5.477
|5.539
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.738
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,34
|20,37
|-0,06
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|B. Petrol
|85,49
|85,49
|0,35
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