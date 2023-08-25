***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.08.2023 14:36
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29/07/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 254.140.000 TL den 318.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1 (c) ve (ç) maddeleri kapsamında genel kurul kararı aranmaksızın tescil edilmesi gereken Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla 04.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvuru, Kurul'un E-12233903-340.05.05-40973 sayılı ve 16.08.2023 tarihli yazısı ile onaylanmış ve ilgili yazı Şirketimize 21.08.2023 tarihinde ulaşmıştır. Spk izin yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 8.maddesi tadil metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 25.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 25.08.2023 tarihli ve 10901 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189652
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|% 10,00
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|BURVA
|73,70
|176.255.117
|% 10,00
|
|BRSAN
|588,50
|1.771.236.160
|% 10,00
|
|USAK
|7,48
|144.543.711
|% 10,00
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|TMSN
|88,00
|450.858.063
|% 10,00
|
|PAMEL
|157,70
|330.919.532
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|14.480.472
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|28.925.311
|% -9,99
|
|INGRM
|627,80
|284.431.154
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|5.148.108
|% -9,99
|
|THYAO
|238,00
|8.305.739.163
|% 3,25
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|DOAS
|279,70
|7.581.746.431
|% -1,86
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
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|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EREGL
|43,82
|7.002.873.806
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|6.818.504.666
|% -1,36
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,64
|2.457.036.129
|% 2,73
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,02
|900.547.143
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|26,5335
|% 2,95
|
|Euro
|28,6097
|28,6126
|% 2,75
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|Sterlin
|33,2671
|33,4340
|% 3,00
|
|Frank
|29,8633
|30,0432
|% 3,14
|
|Riyal
|7,0496
|7,0850
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.633
|48,70
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|176,00
|
|Tam
|11.006
|11.176
|75,00
|
|Yarım
|5.520
|5.610
|38,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.805
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,10
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|Gümüş Gr.
|20,65
|20,66
|0,71
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|B. Petrol
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