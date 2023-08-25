***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
25.08.2023 14:42
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Açıklamalar
Şirketimizin yürürlükteki Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 25/08/2023 25/08/2023 10901
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189653
BIST
'
18:057.717
En Düşük
|Değişim
|: 3,00%
|| 224,73
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.408
En Yüksek
7.748
18:0526,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,7595
|Açılış
|: 26,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5912
En Düşük
25,6252
18:0528,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,7652
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
29,0123
En Düşük
27,8188
18:051.632,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 48,06
|Açılış
|: 1.633,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.640,29
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|125,40
|6.381.893.435
|% 10,00
|
|BURVA
|73,70
|176.255.117
|% 10,00
|
|BRSAN
|588,50
|1.771.236.160
|% 10,00
|
|USAK
|7,48
|144.543.711
|% 10,00
|
|TMSN
|88,00
|450.858.063
|% 10,00
|
|PAMEL
|157,70
|330.919.532
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|14.480.472
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|28.925.311
|% -9,99
|
|INGRM
|627,80
|284.431.154
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|5.148.108
|% -9,99
|
|THYAO
|238,00
|8.305.739.163
|% 3,25
|
|DOAS
|279,70
|7.581.746.431
|% -1,86
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EREGL
|43,82
|7.002.873.806
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|6.818.504.666
|% -1,36
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,64
|2.457.036.129
|% 2,73
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,02
|900.547.143
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5308
|26,5335
|% 2,95
|
|Euro
|28,6097
|28,6126
|% 2,75
|
|Sterlin
|33,2671
|33,4340
|% 3,00
|
|Frank
|29,8633
|30,0432
|% 3,14
|
|Riyal
|7,0496
|7,0850
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.633
|48,70
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|176,00
|
|Tam
|11.006
|11.176
|75,00
|
|Yarım
|5.520
|5.610
|38,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.805
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,65
|20,66
|0,71
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FONET
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 102, 783 adet işlem
-
17:58VAKKO
Yüzde 8.29 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 156 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 45 artarak (% 2.46 ) 6, 774
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, ALFAS, KONTR, GOZDE, EUPWR, ASTOR, NETAS, USAK, KGYO, ULAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, INGRM, KENT, EGEPO, PAMEL, EDIP, KLSER