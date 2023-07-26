***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/07/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFuzul Fuzul İş OrtaklığıEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİnşaat HizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.07.2023Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları30.09.2023 tarihinden başlamak üzere 7 ay aylık taksitler halinde ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı240.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı99,04 TLToplam Tutar23.768.885 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)48Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)99Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)99Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,78İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2.156Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıFuzul Tasarruf Finansman A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiOrtaklık ile satan tarafın hâkim ortağı Fuzul Holding A.Ş.'dir. Pay ilişkisi bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/07/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş nakit akışları yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası12.04.2023Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar23.768.885 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.07.2023 tarihli toplantısında05.02.2020 tarihinde "Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap 993 ada, 4 parsel Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"ni (Başakşehir Avrasya) yapmak üzere Fuzul GYO A.Ş. (Eski Adı:Fuzul Yapı İnşaat Pazarlama A.Ş).'nin %51 payı oranında ve Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.(Eski Adı:Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.)'nin %49 payı oranında kurulan "Fuzul&Fuzul İş Ortaklığı" ‘nın Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.'ne ait paylarının %48'inin satın alınmasına karar verilmiştir.Toplam sermayesi 500.000 TL olan Fuzul Fuzul İş Ortaklığı'nın Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.'ne ait 245.000 adet hissenin 240.000 adet hissesi 23.768.885,28 TL'ye vadeli olarak satın alınmıştır. Hisse devrinden sonra şirketimizin Fuzul Fuzul İş Ortaklığı'ndaki toplam hisse oranı %99 olup toplam hisse adeti 495.000 adet olmuştur.Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş., Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında tanımlanan ilişkili tarafı kapsamındadır. "Fuzul&Fuzul İş Ortaklığı" ‘nın Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.'ne ait paylarının %48'inin satın alınması işlemi SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) kapsamına girmemektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175403BIST