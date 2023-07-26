***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
26.07.2023 16:22
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/07/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Fuzul Fuzul İş Ortaklığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İnşaat Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.07.2023
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
30.09.2023 tarihinden başlamak üzere 7 ay aylık taksitler halinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
240.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
99,04 TL
Toplam Tutar
23.768.885 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
48
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
99
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
99
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,78
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2.156
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ortaklık ile satan tarafın hâkim ortağı Fuzul Holding A.Ş.'dir. Pay ilişkisi bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/07/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş nakit akışları yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12.04.2023
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
23.768.885 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.07.2023 tarihli toplantısında
05.02.2020 tarihinde "Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap 993 ada, 4 parsel Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"ni (Başakşehir Avrasya) yapmak üzere Fuzul GYO A.Ş. (Eski Adı:Fuzul Yapı İnşaat Pazarlama A.Ş).'nin %51 payı oranında ve Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.(Eski Adı:Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.)'nin %49 payı oranında kurulan "Fuzul&Fuzul İş Ortaklığı" ‘nın Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.'ne ait paylarının %48'inin satın alınmasına karar verilmiştir.
Toplam sermayesi 500.000 TL olan Fuzul Fuzul İş Ortaklığı'nın Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.'ne ait 245.000 adet hissenin 240.000 adet hissesi 23.768.885,28 TL'ye vadeli olarak satın alınmıştır. Hisse devrinden sonra şirketimizin Fuzul Fuzul İş Ortaklığı'ndaki toplam hisse oranı %99 olup toplam hisse adeti 495.000 adet olmuştur.
Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş., Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında tanımlanan ilişkili tarafı kapsamındadır. "Fuzul&Fuzul İş Ortaklığı" ‘nın Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.'ne ait paylarının %48'inin satın alınması işlemi SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) kapsamına girmemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175403
BIST