***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" kapsamındaŞirket'in 2023 yılı tahmini kapanışının ve 2024 yılı beklentilerinin aşağıda yer aldığı şekilde kamuya duyurulmasına ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların da nedenleri ile beraber kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Avrasya 2 ve Avrasya 3 Projeleri (Yıllık Satış Artışı %24,03)959.254.054-TL (2023 Yılı Gerçekleşen Satış Hasılatı)1.189.752.000-TL (2024 Yılı Beklenen Satış Hasılatı)Barbaros 48 Projesi ve Diğer Stoklar (Yıllık Satış Artışı %46,53)817.667.894-TL (2023 Yılı Gerçekleşen Satış Hasılatı)1.198.118.000-TL (2024 Yılı Beklenen Satış Hasılatı)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242995BIST