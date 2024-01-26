***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
26.01.2024 14:30
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" kapsamında
Şirket'in 2023 yılı tahmini kapanışının ve 2024 yılı beklentilerinin aşağıda yer aldığı şekilde kamuya duyurulmasına ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların da nedenleri ile beraber kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Avrasya 2 ve Avrasya 3 Projeleri (Yıllık Satış Artışı %24,03)
959.254.054-TL (2023 Yılı Gerçekleşen Satış Hasılatı)
1.189.752.000-TL (2024 Yılı Beklenen Satış Hasılatı)
Barbaros 48 Projesi ve Diğer Stoklar (Yıllık Satış Artışı %46,53)
817.667.894-TL (2023 Yılı Gerçekleşen Satış Hasılatı)
1.198.118.000-TL (2024 Yılı Beklenen Satış Hasılatı)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242995
BIST