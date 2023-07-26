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***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

26.07.2023 16:46
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 812 Ada, 3 parsel, 2.965,83 m² alanlı, arsa nitelikli taşınmaz satışı
İhaleyi Açan Taraf
Küçükçekmece 1. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/07/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/07/2023
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
115.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
115.000.000 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   Şirketimiz 49/200 (726,03 m2) pay sahibi olduğu taşınmazın alımı için, Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda KÜÇÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/11 Satış numaralı dosyasından satışa çıkarılan Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 812 Ada, 3 parsel, 2.965,83 m² alanlı, arsa nitelikli taşınmaz satışı ihalesine katılmıştır. Şirketimiz 115.000.000,00 TL bedel ile en yüksek teklifi vermiştir.
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175414


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