***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBaşakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 812 Ada, 3 parsel, 2.965,83 m² alanlı, arsa nitelikli taşınmaz satışıİhaleyi Açan TarafKüçükçekmece 1. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğuİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi25/07/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/07/2023İhale Sonucuİhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.İhale Bedeli115.000.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım115.000.000 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz 49/200 (726,03 m2) pay sahibi olduğu taşınmazın alımı için, Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda KÜÇÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/11 Satış numaralı dosyasından satışa çıkarılan Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 812 Ada, 3 parsel, 2.965,83 m² alanlı, arsa nitelikli taşınmaz satışı ihalesine katılmıştır. Şirketimiz 115.000.000,00 TL bedel ile en yüksek teklifi vermiştir.İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175414BIST