***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiOtelİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mah.2028 Ada, 49 Parselde Kayıtlı Binaİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.02.2024İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)2,9Kira Bedeli ve KoşullarıAylık Net Ciro Üzerinden %25+KDV Şeklinde Olacaktır.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Karşı TarafNevvinn Turizm ve Otelcilik A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/02/2024Kira Süresi5 YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29.12.2023 / 2023REV745Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar395.145.000-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizin mülkiyetinde bulunan ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 29.12.2023 tarihli Değerleme Raporu ile 10 yıllık 320.390.000-TL kira bedeli takdir edilen İstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mah. 2028 ada, 49 parsel üzerinde kayıtlı bulunan "Otel Binası"nın 01.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle işletilmesi için Nevvinn Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile 26.02.2024 tarihinde işletme ve kira sözleşmesi imzalanmasına kira bedelinin aylık net ciro değeri üzerinden %25+KDV olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252527BIST