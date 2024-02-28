***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
28.02.2024 09:59
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Otel
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mah.2028 Ada, 49 Parselde Kayıtlı Bina
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.02.2024
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,9
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık Net Ciro Üzerinden %25+KDV Şeklinde Olacaktır.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Karşı Taraf
Nevvinn Turizm ve Otelcilik A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/02/2024
Kira Süresi
5 Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.12.2023 / 2023REV745
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
395.145.000-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimizin mülkiyetinde bulunan ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 29.12.2023 tarihli Değerleme Raporu ile 10 yıllık 320.390.000-TL kira bedeli takdir edilen İstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mah. 2028 ada, 49 parsel üzerinde kayıtlı bulunan "Otel Binası"nın 01.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle işletilmesi için Nevvinn Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile 26.02.2024 tarihinde işletme ve kira sözleşmesi imzalanmasına kira bedelinin aylık net ciro değeri üzerinden %25+KDV olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252527
BIST