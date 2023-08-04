***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 11:04
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.03.2023 tarihli Genel Kurulu ile onaylanan yürürlükteki Bağış ve Yardım Politikası ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180559
BIST
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12:217.279
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 57,54
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:2126,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0436
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2129,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0143
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:211.677,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.677,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:21
|RAYSG
|43,56
|32.374.179
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|645.930.978
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.504.007
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.563.716
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|374.330.015
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.745
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.117.526
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|115,00
|3.892.375.833
|% 1,59
|
|THYAO
|236,30
|2.600.255.901
|% 0,55
|
|KONTR
|249,30
|2.454.814.700
|% -0,95
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|SMRTG
|86,20
|2.060.908.578
|% 2,99
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|CEMAS
|3,26
|375.190.702
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,74
|514.165.039
|% 0,21
|
|FZLGY
|15,07
|1.456.700.174
|% 5,31
|
|YKBNK
|14,13
|893.414.109
|% 0,50
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9848
|26,9904
|% 0,16
|
|Euro
|29,5224
|29,5374
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,1812
|34,3526
|% 0,08
|
|Frank
|30,6247
|30,8092
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1730
|7,2090
|% 0,13
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|1,24
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.946
|11.028
|-76,00
|
|Yarım
|5.477
|5.539
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.738
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,34
|20,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,49
|85,49
|0,35
|