***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesi , Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İle Şirketimiz arasında 29.08.2023 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidirArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 4.125.000.000 TLArsa Satışı Karşılığı Yüklenici Payı Gelir Oranı(YPGO) : %60,00Arsa Satışı Karşılığı Yüklenici Payı Toplam Geliri (YPTG ):2.475.000.000 TLSüreçlere ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.SaygılarımızlaFUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190951BIST