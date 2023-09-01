***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 18:28
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesi , Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İle Şirketimiz arasında 29.08.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 4.125.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Yüklenici Payı Gelir Oranı(YPGO) : %60,00
Arsa Satışı Karşılığı Yüklenici Payı Toplam Geliri (YPTG ):2.475.000.000 TL
Süreçlere ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190951
BIST