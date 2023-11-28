***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin 19.09.2023 tarihli özel durum açıklamasında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin istifasıyla boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca yeni bir atama yapılması için gerekli çalışmalara başlandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.Bu çerçevede Şirketimizin 28.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Filiz ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Bahse konu atama çerçevesinde Muhasebe Müdürü Erkan POYRAZ'ın da Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi olarak görevinin devam etmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220666BIST