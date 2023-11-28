***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2023 18:30
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin 19.09.2023 tarihli özel durum açıklamasında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin istifasıyla boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca yeni bir atama yapılması için gerekli çalışmalara başlandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu çerçevede Şirketimizin 28.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Filiz ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Bahse konu atama çerçevesinde Muhasebe Müdürü Erkan POYRAZ'ın da Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi olarak görevinin devam etmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220666
BIST