***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mah.2028 ada, 49 parselde devam etmekte olan "Otel Projesi" tamamlanma seviyesinin %85'e ulaşmış olduğu ve 2024 / 1.çeyrek itibariyle de faaliyete başlayarak hizmet verileceği hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222955BIST