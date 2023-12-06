***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 17:12
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mah.2028 ada, 49 parselde devam etmekte olan "Otel Projesi" tamamlanma seviyesinin %85'e ulaşmış olduğu ve 2024 / 1.çeyrek itibariyle de faaliyete başlayarak hizmet verileceği hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222955
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0435
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0139
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.884,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,74
|Açılış
|: 1.884,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|76.837.338
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|190.685.546
|% 9,99
|
|HUBVC
|11,14
|145.177.049
|% 9,97
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|SODSN
|78,10
|4.496.180
|% -9,97
|
|DAPGM
|32,14
|569.945.838
|% -9,97
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|MIATK
|44,52
|3.370.770.585
|% 2,20
|
|TUPRS
|149,90
|2.721.732.932
|% -3,17
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLGM
|1,84
|170.255.752
|% -9,80
|
|DENGE
|2,67
|212.546.023
|% 3,49
|
|KOZAL
|22,70
|1.753.471.419
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9208
|28,9248
|% 0,15
|
|Euro
|31,2072
|31,2201
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,3331
|36,5153
|% 0,20
|
|Frank
|32,9728
|33,1715
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6875
|7,7261
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|894,46
|896,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,51
|954,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,62
|74,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,06
|2.025,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CWENE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 293.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 572 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, BIMAS, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 88 kaybederek (% -2.11 ) 6, 948
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT