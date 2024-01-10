***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel yayınlamış olduğumuz Şirketimiz gayrimenkul değerleme raporları kapsamındaToplam portföy değerimizin bir önceki değerleme raporlarına göre 4 milyar 852 milyon TL'den %68,28 artış göstererek 8 milyar 165 milyon TL'ye ulaşmış olduğu hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237864BIST