***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 12:37
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel yayınlamış olduğumuz Şirketimiz gayrimenkul değerleme raporları kapsamında
Toplam portföy değerimizin bir önceki değerleme raporlarına göre 4 milyar 852 milyon TL'den %68,28 artış göstererek 8 milyar 165 milyon TL'ye ulaşmış olduğu hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237864
BIST
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15:157.796
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 59,49
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.816
15:1529,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0471
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
15:1532,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1225
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
15:151.961,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.961,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler15:15
|EKOS
|52,80
|356.281.078
|% 10,00
|
|SUMAS
|243,10
|1.466.881
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|19.289.956
|% 9,98
|
|DOGUB
|16,79
|107.399.487
|% 9,95
|
|GARFA
|104,70
|131.187.525
|% 9,92
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,86
|264.555.585
|% -5,61
|
|BRKVY
|51,85
|15.710.461
|% -5,56
|
|DIRIT
|12,50
|1.510.155
|% -5,45
|
|BAGFS
|28,48
|151.261.423
|% -5,07
|
|THYAO
|248,10
|6.723.745.063
|% 2,14
|
|EREGL
|44,82
|5.833.496.939
|% 4,48
|
|YKBNK
|22,38
|2.302.207.114
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,22
|2.265.727.399
|% 0,32
|
|AKBNK
|39,90
|1.941.837.231
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,12
|1.181.904.245
|% -0,12
|
|EREGL
|44,82
|5.833.496.939
|% 4,48
|
|HALKB
|13,27
|1.557.002.290
|% -3,77
|
|YKBNK
|22,38
|2.302.207.114
|% -0,18
|
|TSPOR
|2,86
|264.555.585
|% -5,61
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9666
|29,9717
|% 0,16
|
|Euro
|32,8431
|32,8599
|% 0,37
|
|Sterlin
|38,0275
|38,2182
|% 0,32
|
|Frank
|35,0263
|35,2373
|% 0,17
|
|Riyal
|7,9673
|8,0073
|% 0,15
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|931,30
|933,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,49
|998,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,77
|77,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,98
|2.035,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:15
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-
15:32SELEC
Yüzde 6.16 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 504 adet işlem
-
15:31MIATK
Yüzde 6.20 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 672, 519 adet işlem
-
15:30GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 618, 288 adet işlem
-
15:29ADESE
Yüzde 4.55 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 267, 831 adet işlem
-
15:27SURGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 659, 519 adet işlem