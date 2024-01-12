***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 15:25
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde konumlu arsa üzerinde 500 konutluk "Kat Karşılığı Sözleşme" aktedilmesine ilişkin görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239019
BIST
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16:418.064
En Düşük
|Değişim
|: 2,13%
|| 168,12
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.064
16:4130,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1100
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4132,9684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0610
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:411.987,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 31,76
|Açılış
|: 1.987,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:41
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|666.579.456
|% 9,96
|
|VRGYO
|27,82
|238.728.692
|% 9,96
|
|SEKUR
|26,28
|5.756.447
|% 9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.314.649
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|DIRIT
|11,13
|2.205.719
|% -6,47
|
|KRGYO
|37,04
|86.333.444
|% -6,46
|
|QNBFL
|900,00
|3.413.165
|% -6,15
|
|PGSUS
|721,50
|1.344.707.272
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,28
|1.177.433.157
|% 1,35
|
|EKOS
|54,55
|1.038.889.390
|% 1,02
|
|ASTOR
|102,10
|1.034.888.701
|% 0,10
|
|YEOTK
|214,80
|804.811.710
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,28
|1.177.433.157
|% 1,35
|
|BEGYO
|4,41
|458.314.649
|% -9,82
|
|AKFGY
|1,91
|127.084.678
|% 0,00
|
|ODAS
|8,56
|445.693.210
|% 0,23
|
|QUAGR
|3,90
|197.668.761
|% -2,01
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0927
|30,0969
|% 0,36
|
|Euro
|32,9554
|32,9613
|% -0,21
|
|Sterlin
|38,2785
|38,4705
|% 0,33
|
|Frank
|35,1670
|35,3789
|% 0,35
|
|Riyal
|8,0000
|8,0401
|% 0,33
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,30
|% 0,66
|
|Platin
|927,77
|929,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,84
|995,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,84
|79,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,19
|2.053,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
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