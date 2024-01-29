***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35.Maddesi uyarınca 2024 yılı içinPortföyümüzde yer alan tüm gayrimenkullerin değerlemesini yapmak üzere TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçilmesine,2024 yılı hesap dönemi içinde şirketimiz portföyüne katılacak ve değerleme gerektiren varlıklarla ilgili değerleme yapmak üzere TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Analiz Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine,oybirliğiyle karar verilmiş olduğu hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243310BIST