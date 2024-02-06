***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilmesi planlanan yatırımlar kapsamındaİstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, İspartakule Mevkiinde konumlu, toplam 46.782 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde proje geliştirmek üzere arsa sahipleri ile "Kat Karşılığı Sözleşme"si imzalanmış olup arsa üzerinde inşa edilecek yapıların %39,50'sinin arsa sahiplerine verileceği hususunu, kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247202