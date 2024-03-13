***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mah'de yüklenicisi olduğumuz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Barbaros 48 Projesi) kapsamında 230.500.000-TL olan yüklenici payı toplam gelirimiz, yapılan ek protokolle 808.133.565-TL'ye yükseltilmiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258424BIST