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***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.11.2023 18:30
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Filiz Şahin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 28.11.2023 0 212 6353434 yatirimciiliskileri@fuzulgyo.com.tr Düzey 3 Lisansı 203007
Erkan Poyraz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 21.03.2023 0 212 6353434 yatirimciiliskileri@fuzulgyo.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220668


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 15,18 165.028.089 % 10,00  
POLTK 17.605,00 229.380.143 % 10,00  
BINHO 243,30 103.145.089 % 9,99  
AVHOL 41,40 312.961.644 % 9,99  
KARTN 88,75 313.315.495 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,8801 28,9005 % -0,02  
Euro 31,7196 31,7676 % 0,23  
Sterlin 36,5478 36,7311 % 0,48  
Frank 32,7848 32,9823 % 0,32  
Riyal 7,6809 7,7194 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,87 24,90 % 0,66  
Platin 943,96 946,09 % 0,66  
Paladyum 1.052,24 1.058,23 % 0,66  
Brent Pet. 81,85 81,85 % 0,66  
Altın Ons 2.039,24 2.039,51 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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