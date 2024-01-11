***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.01.2024 16:14
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT ALTAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali İşler Koordinatörü Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ÜMİT BOZKURT Satış Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Pazarlama Direktörü
GÜVEN İLGÜN İş Geliştirme Direktörü Mimar İş Geliştirme Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238455
BIST
'
17:067.902
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 27,52
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
17:0629,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0385
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
17:0632,9776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
17:061.956,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.956,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KRGYO
|39,60
|33.376.270
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|229.514.897
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|171.769.699
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|67.135.721
|% 9,95
|
|CATES
|50,70
|621.012.545
|% 9,93
|
|AVGYO
|9,18
|136.503.983
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|POLTK
|16.800,00
|171.250.375
|% -9,82
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|PAMEL
|129,00
|96.820.782
|% -5,84
|
|THYAO
|246,60
|5.931.527.512
|% -1,32
|
|EREGL
|43,92
|5.106.605.848
|% -2,49
|
|ISCTR
|25,68
|5.091.601.750
|% -0,08
|
|AKBNK
|41,34
|4.188.573.382
|% 1,47
|
|KCHOL
|153,00
|3.829.544.526
|% 4,01
|
|ISCTR
|25,68
|5.091.601.750
|% -0,08
|
|YKBNK
|23,38
|3.212.383.339
|% -0,76
|
|EREGL
|43,92
|5.106.605.848
|% -2,49
|
|EKGYO
|8,13
|932.771.100
|% -1,45
|
|SKBNK
|4,55
|510.469.784
|% 3,64
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9943
|29,9988
|% 0,13
|
|Euro
|32,9605
|32,9821
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,0004
|38,1910
|% -0,07
|
|Frank
|34,9498
|35,1604
|% -0,27
|
|Riyal
|7,9756
|8,0156
|% 0,15
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|923,32
|923,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,67
|1.002,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,15
|78,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,88
|2.027,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:04
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-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 29 artarak (% 0.30 ) 8, 591
-
17:19XU100
Endeks 7, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 75, 701.00 milyon TL de
-
17:19ALFAS
Yüzde 5.85 oranında artışla 89.55 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 939, 662 adet işlem
-
17:18MEGMT
Yüzde 4.40 oranında artışla 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 848, 314 adet işlem
-
17:17ANELE
Yüzde 4.30 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 436 adet işlem