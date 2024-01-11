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***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.01.2024 16:14
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT ALTAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali İşler Koordinatörü Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ÜMİT BOZKURT Satış Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Pazarlama Direktörü
GÜVEN İLGÜN İş Geliştirme Direktörü Mimar İş Geliştirme Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238455


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRGYO 39,60 33.376.270 % 10,00  
MRSHL 1.870,00 229.514.897 % 10,00  
AYCES 770,00 171.769.699 % 10,00  
IDEAS 144,80 67.135.721 % 9,95  
CATES 50,70 621.012.545 % 9,93  
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17:04 Alış Satış %  
Dolar 29,9943 29,9988 % 0,13  
Euro 32,9605 32,9821 % 0,29  
Sterlin 38,0004 38,1910 % -0,07  
Frank 34,9498 35,1604 % -0,27  
Riyal 7,9756 8,0156 % 0,15  
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17:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,81 22,84 % 0,66  
Platin 923,32 923,93 % 0,66  
Paladyum 996,67 1.002,54 % 0,66  
Brent Pet. 78,15 78,15 % 0,66  
Altın Ons 2.026,88 2.027,28 % 0,66  
Seans Raporu 17:04
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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