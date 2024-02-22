***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.02.2024 16:11
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT ALTAY Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali İşler Koordinatörü Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
BEYTULLAH YAZICI Satış Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Pazarlama Direktörü
GÜVEN İLGÜN İş Geliştirme Direktörü Mimar İş Geliştirme Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251323
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 35,05
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0153
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0340
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
18:052.016,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,89
|Açılış
|: 2.016,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.013,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9833
|30,9925
|% -0,04
|
|Euro
|33,6052
|33,6231
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,9906
|39,1861
|% -0,15
|
|Frank
|35,0067
|35,2176
|% -0,28
|
|Riyal
|8,2374
|8,2787
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,80
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|900,12
|901,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,81
|970,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,04
|83,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,51
|2.023,81
|% 0,66
|