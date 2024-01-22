***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
22.01.2024 16:03
***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
NEVITA Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Hasılat ve karlılığa olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile global gayrimenkul yatırım şirketi NEVITA Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. arasında 22.01.2024 (bugün) "Dış Pazarlama Aracılığı Sözleşmesi" imzalanmıştır.
İmzalanan işbu sözleşme kapsamında, Şirketimizin 2024 yılında hali hazırda devam etmekte olan projelerden beklenen toplamda 529.447.000-TL'lik uluslararası satış hasılat tutarının
Avrasya 2 Projesi 141.016.000-TL Avrasya 3 Projesi 242.229.000-TL Barbaros 48 Projesi 96.202.000-TL Diğer Projeler 50.000.000-TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Toplam 529.447.000-TL
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241966
BIST