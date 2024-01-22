***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***FZLGY*** FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıNEVITA Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih22/01/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiHasılat ve karlılığa olumlu etkisi olacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile global gayrimenkul yatırım şirketi NEVITA Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. arasında 22.01.2024 (bugün) "Dış Pazarlama Aracılığı Sözleşmesi" imzalanmıştır.İmzalanan işbu sözleşme kapsamında, Şirketimizin 2024 yılında hali hazırda devam etmekte olan projelerden beklenen toplamda 529.447.000-TL'lik uluslararası satış hasılat tutarınınAvrasya 2 Projesi 141.016.000-TL Avrasya 3 Projesi 242.229.000-TL Barbaros 48 Projesi 96.202.000-TL Diğer Projeler 50.000.000-TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.Toplam 529.447.000-TLKamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241966BIST