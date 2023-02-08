***FZP* *FBZ* *FID* *FPH* *FCV* *FZJ* *FIP* *FJB*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FZP******FBZ******FID******FPH******FCV******FZJ******FIP******FJB*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [FJB, FZP, FZJ, FPH, FID, FBZ, FCV]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda, kurucusu olduğumuz aşağıda unvanlarına yer verilen fonların pay fiyatı hesaplaması ile katılma payı alım satım işlemleri durdurulmuştur.FJB-Fiba Portfoy Blok Zinciri Teknolojileri Serbest FonFZP-Fiba Portfoy Serbest FonFZJ- Fiba Portfoy Birinci Fon Sepeti FonuFPH- Fiba Portfoy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)FID- Fiba Portfoy Çoklu Varlık İkinci Degişken FonFBZ- Fiba Portfoy Kar Payı Ödeyen Serbest FonFCV-Fiba Portfoy Çoklu Varlık Birinci Değişken fonPay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111675BIST