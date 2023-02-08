***FZP* *FBZ* *FID* *FPH* *FCV* *FZJ* *FIP* *FJB*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2023 21:22
***FZP******FBZ******FID******FPH******FCV******FZJ******FIP******FJB*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FJB, FZP, FZJ, FPH, FID, FBZ, FCV]
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda, kurucusu olduğumuz aşağıda unvanlarına yer verilen fonların pay fiyatı hesaplaması ile katılma payı alım satım işlemleri durdurulmuştur.
FJB-Fiba Portfoy Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon
FZP-Fiba Portfoy Serbest Fon
FZJ- Fiba Portfoy Birinci Fon Sepeti Fonu
FPH- Fiba Portfoy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)
FID- Fiba Portfoy Çoklu Varlık İkinci Degişken Fon
FBZ- Fiba Portfoy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon
FCV-Fiba Portfoy Çoklu Varlık Birinci Değişken fon
Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111675
BIST