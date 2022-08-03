***GAE* *GUE* *GHS* *GOH* *GZR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.08.2022 18:08
***GAE******GUE******GHS******GOH******GZR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GHS, GAE, GOH, GZR, GUE]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 04/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir
Fon Kodu
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
GHS
Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
GAE
Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
GOH
Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon
GZR
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
GUE
Garanti Portföy ÖPY Para Piyasası Özel Fon
Garanti Portföy ÖPY Para Piyasası (TL) Özel Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051568
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.018,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.018,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9624
|17,9677
|% 0,12
|
|Euro
|18,2379
|18,2645
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7645
|21,8737
|% 0,08
|
|Frank
|18,6049
|18,7169
|% -0,30
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,30
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.816
|6.898
|42,00
|
|Yarım
|3.321
|3.372
|20,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,02
|
|B. Petrol
|97,92
|97,92
|-2,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA