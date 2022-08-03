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***GAE* *GUE* *GHS* *GOH* *GZR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

03.08.2022 18:08
***GAE* *GUE* *GHS* *GOH* *GZR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***GAE******GUE******GHS******GOH******GZR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GHS, GAE, GOH, GZR, GUE]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 04/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir
 
                                                                      
 
 
    Fon Kodu
    Eski Fon Ünvanı
    Yeni Fon Ünvanı

       
GHS
    Garanti  Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
      Garanti Portföy Hisse  Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 

    GAE
    Garanti  Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi  Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
      Garanti Portföy  BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 

    GOH
    Garanti  Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    Garanti  Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun  Fon

    GZR
    Garanti  Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    Garanti  Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    GUE
    Garanti  Portföy ÖPY Para Piyasası Özel Fon
    Garanti  Portföy ÖPY Para Piyasası (TL) Özel Fonu

 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051568


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 21,92 128.746.294 % 10,01  
BEYAZ 11,88 53.437.112 % 10,00  
GLBMD 9,35 16.983.531 % 10,00  
ULUUN 22,66 395.932.020 % 10,00  
EMNIS 34,12 892.946 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9624 17,9677 % 0,12  
Euro 18,2379 18,2645 % 0,08  
Sterlin 21,7645 21,8737 % 0,08  
Frank 18,6049 18,7169 % -0,30  
Riyal 4,7630 4,7869 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 1,47  
Altın Gr. 1.018 1.018 2,30  
Cumhuriyet 6.789 6.892 -49,00  
Tam 6.816 6.898 42,00  
Yarım 3.321 3.372 20,00  
Çeyrek 1.666 1.686 11,00  
Gümüş.Ons 19,98 20,02 0,02  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,02  
B. Petrol 97,92 97,92 -2,62  
Seans Raporu 18:05
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