***GAE* *GUE* *GHS* *GOH* *GZR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***GAE******GUE******GHS******GOH******GZR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [GHS, GAE, GOH, GZR, GUE]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 04/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektirFon KoduEski Fon ÜnvanıYeni Fon ÜnvanıGHSGaranti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GAEGaranti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GOHGaranti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun FonGZRGaranti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GUEGaranti Portföy ÖPY Para Piyasası Özel FonGaranti Portföy ÖPY Para Piyasası (TL) Özel Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051568BIST