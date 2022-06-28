***GAPIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
28.06.2022 17:47
***GAPIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
İhraççı
Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.
ISIN Kodu
TRSGAPI62510
Nominal Değer (TL)
655.000.000
İtfa Tarihi
26/06/2025
Satış Başlangıç Tarihi
30/06/2022
Satış Bitiş Tarihi
07/07/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039791
BIST
17:592.491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -38,57
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
17:5916,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1129
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:5917,5256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:59973,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,13
|Açılış
|: 973,99
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BMSCH
|10,34
|92.961.162
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|4.425.259
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.389.711
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.768.551
|% 9,96
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|SEKUR
|15,17
|102.527.582
|% -9,11
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SELVA
|8,30
|151.351.405
|% -6,95
|
|IHAAS
|27,18
|29.605.526
|% -6,73
|
|TSGYO
|4,24
|24.154.136
|% -5,99
|
|THYAO
|48,14
|5.698.994.049
|% -2,87
|
|SISE
|21,38
|1.806.626.315
|% -1,29
|
|EREGL
|27,40
|1.496.035.009
|% -1,58
|
|SAHOL
|20,00
|1.377.879.691
|% -1,19
|
|AKBNK
|8,29
|1.156.511.024
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,47
|1.086.228.559
|% -3,87
|
|EKGYO
|2,62
|559.192.923
|% 1,55
|
|ODAS
|3,02
|665.998.204
|% -4,13
|
|TSKB
|2,07
|386.273.815
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,29
|1.156.511.024
|% -2,59
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6304
|16,6514
|% 0,76
|
|Euro
|17,5009
|17,5150
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,2356
|20,3371
|% 0,09
|
|Frank
|17,3011
|17,4053
|% 0,49
|
|Riyal
|4,4217
|4,4438
|% 0,69
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,98
|
|Altın Gr.
|972
|972
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.487
|6.604
|12,00
|
|Yarım
|3.180
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,12
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de