***GAPIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları









***GAPIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )İlgili Şirketler [GAPIN]İlgili Fonlar []TürkçeNitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma AraçlarıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorçlanma Aracı TürüTahvilİhraççıGap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.ISIN KoduTRSGAPI62510Nominal Değer (TL)655.000.000İtfa Tarihi26/06/2025Satış Başlangıç Tarihi30/06/2022Satış Bitiş Tarihi07/07/2022Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039791BIST