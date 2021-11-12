***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.08.2021Tescil Tarihi17.08.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.08.2021 - 142220AçıklamalarBağımsız Denetim Kuruluşu belirlenmesi tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977348BIST