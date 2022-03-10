***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.03.2022 23:51
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
31.12.2021 Konsolide Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009364
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,8203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0342
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8586
En Düşük
14,8075
18:0516,3274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0169
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,3962
En Düşük
16,3012
18:05953,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 15,35
|Açılış
|: 953,69
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8189
|14,8203
|% -0,23
|
|Euro
|16,2868
|16,3274
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,3523
|19,4494
|% 0,58
|
|Frank
|15,8749
|15,9706
|% 0,85
|
|Riyal
|3,9408
|3,9606
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-0,93
|
|Altın Gr.
|953
|954
|15,06
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,08
|