***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
13.03.2023 19:20
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRaaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
31.12.2022 itibarıyla Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123772
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9797
En Düşük
18,9369
18:0520,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.165,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.165,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9668
|18,9752
|% 0,04
|
|Euro
|20,3380
|20,3592
|% 0,01
|
|Sterlin
|23,0285
|23,1440
|% -0,03
|
|Frank
|20,7110
|20,8357
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0394
|5,0646
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.876
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.886
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
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17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
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17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem