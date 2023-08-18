***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30.06.2023 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187294BIST