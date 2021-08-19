***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler508.780 293.286 529 570.112 239.078 232.942 171.591 2.016.318 2.016.318Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler-377 250.069 249.692 249.692Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler171.591 -171.591 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-45.906 -45.906 -45.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler508.780 293.286 152 820.181 239.078 404.533 -45.906 2.220.104 2.220.104Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler508.780 293.286 1.618 -1.325 968.446 239.078 404.533 -304.361 2.110.055 2.110.055Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler612 259.237 259.849 259.849Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.325 -305.686 304.361 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)19.689 19.689 19.689Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler508.780 0 0 0 0 0 0 0 293.286 0 0 0 0 0 2.230 0 0 0 0 0 1.227.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.078 0 0 0 98.847 19.689 0 2.389.593 2.389.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-181.235 -426.342Dönem Karı (Zararı)19.689 -45.906Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler500.541 316.119Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 35.248 31.010Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.789 878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.789 878Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler158.982 12.252Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler293.246 284.396Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 10.393 -10.118Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-117 -2.299Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-117 -2.299İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-701.105 -696.022Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-82.071 -44.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.728 -288.327İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.728 -288.327Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-672.720 -547.280İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-672.720 -547.280Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler138.307 206.351Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)138.307 206.351Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-151.457 -153.945Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-38.473 -92.761Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.482 45.524İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.482 45.524Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.816 -132.835İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.816 -132.835Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)136.101 329.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.234 -17.968Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.094 -10.195Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20.328 -7.773Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-180.875 -425.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -360 -533YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.364 -8.789Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri244 9.421Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.154 -1.187Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -738 -1.038Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -416 -149Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.454 -17.023FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.242 486.525Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 9.194Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri892.664 817.485Kredilerden Nakit Girişleri892.664 817.485Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-584.768 -278.590Ödenen Faiz-190.025 -61.579Alınan Faiz371 15YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.357 51.394Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.357 51.394DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ289.982 277.084DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ210.625 328.478Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri210.625 289.982Finansal Yatırımlar82.069 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar82.069 0Ticari Alacaklar5 561.431 569.926İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 5 27.389 21.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 534.042 548.387Diğer Alacaklar1.368.839 1.123.072İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 27.505 11.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.341.334 1.112.021Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar151.198 476.737Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları151.198 476.737Stoklar6 975.860 824.403Peşin Ödenmiş Giderler394.078 357.345İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler394.078 357.345Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3 3.452 4.401Diğer Dönen Varlıklar56.080 44.986ARA TOPLAM3.803.632 3.690.852TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.803.632 3.690.852DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar195 195İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar195 195Ticari Alacaklar267.819 251.430İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.790 3.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar265.029 247.806Diğer Alacaklar2.777.696 2.348.960İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 2.777.696 2.348.960Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.400.092 1.169.585Maddi Duran Varlıklar7 173.340 175.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 673 241Peşin Ödenmiş Giderler5.160 3.420Ertelenmiş Vergi Varlığı3 5.921 5.290TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.630.896 3.954.299TOPLAM VARLIKLAR8.434.528 7.645.151KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 792.549 608.715İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar792.549 608.715Banka Kredileri792.549 608.715Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 269.321 235.652İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları269.321 235.652Banka Kredileri152.115 235.652İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları117.206 0Ticari Borçlar1.112.584 1.135.066İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 7.961 8.225İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.104.623 1.126.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar37.551 18.366Diğer Borçlar222.886 231.702İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 79.196 147.294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar143.690 84.408Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler119.414 278.425Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri119.414 278.425Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)153.167 154.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)153.167 154.698Kısa Vadeli Karşılıklar11 14.067 11.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.462 3.141Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.605 8.365Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.682 3.539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.682 3.539ARA TOPLAM2.726.221 2.677.669TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.726.221 2.677.669UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 1.998.078 1.687.095İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.998.078 1.687.095Banka Kredileri1.627.426 1.687.095İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları370.652 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler313.806 342.027Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri313.806 342.027Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)809.071 671.439Uzun Vadeli Karşılıklar11 5.878 4.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.878 4.944Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3 191.881 151.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.318.714 2.857.427TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.044.935 5.535.096ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.389.593 2.110.055Ödenmiş Sermaye15 508.780 508.780Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi293.286 293.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.230 293Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.230 293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.230 293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.227.683 968.446Yabancı Para Çevrim Farkları1.227.683 968.446Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 239.078 239.078Yasal Yedekler239.078 239.078Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları98.847 404.533Net Dönem Karı veya Zararı19.689 -304.361TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.389.593 2.110.055TOPLAM KAYNAKLAR8.434.528 7.645.151Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 883.967 729.572Satışların Maliyeti13 -873.762 -759.915TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.205 -30.343BRÜT KAR (ZARAR)10.205 -30.343Genel Yönetim Giderleri-35.018 -31.272Pazarlama Giderleri-8.191 -6.602Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.826 1.050Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.489 -29.838ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-51.667 -97.005Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler117 2.357FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-51.550 -94.648Finansman Gelirleri14 258.650 71.326Finansman Giderleri14 -177.018 -32.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.082 -56.024Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.393 10.118Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-10.393 10.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.689 -45.906DÖNEM KARI (ZARARI)19.689 -45.906Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.689 -45.906Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar612 -377Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 678 -472Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3 -66 95Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-66 95Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar259.237 250.069Yabancı Para Çevrim Farkları259.237 250.069Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)259.237 250.069DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)259.849 249.692TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)279.538 203.786Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları279.538 203.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959190BIST