***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler508.780 293.286 1.618 -1.325 968.446 239.078 404.533 -304.361 2.110.055 2.110.055Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.325 -305.686 304.361 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)19.689 19.689 19.689Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)612 259.237 259.849 259.849Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler508.780 0 0 0 0 0 0 0 293.286 0 0 0 0 0 2.230 0 0 0 0 0 1.227.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.078 0 0 0 98.847 19.689 0 2.389.593 2.389.593Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler696.512 293.286 -221 2.366.072 239.078 98.847 -257.038 3.436.536 3.436.536Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-257.038 257.038 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)686.999 686.999 686.999Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.502 687.990 686.488 686.488Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler696.512 0 0 0 0 0 0 0 293.286 0 0 0 0 0 -1.723 0 0 0 0 0 3.054.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.078 0 0 0 -158.191 686.999 0 4.810.023 0 4.810.023Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI384.798 -181.235Dönem Karı (Zararı)686.999 19.689Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler812.054 500.541Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 33.142 35.248Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.800 2.789Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.800 2.789Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 143.947 158.982Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler942.439 293.246Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15.296Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 -63.263 10.393Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-264.307 -117Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-26 -117Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4,9 -264.281İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.112.431 -702.054Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-11.649 -82.071Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-461.248 -8.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.087.422 -673.669Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler500.659 138.307Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-699.449 -151.457Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-141.035 -38.473Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-565.881 -22.482Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler393.509 -8.816Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)813.117 136.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler146.968 9.234Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24.937 -11.094Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)122.031 20.328Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları386.622 -181.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -120 -360Vergi İadeleri (Ödemeleri)3 -1.704 949YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.207.675 -16.364Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.920 244Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.101 -1.154Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -18.840 -738Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -261 -416Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri707.722 -15.454Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.903.216FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI690.284 118.242Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10 2.097.452 892.664Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -1.186.134 -584.768Ödenen Faiz10 -224.077 -190.025Alınan Faiz3.043 371YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-132.593 -79.357NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-132.593 -79.357DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ331.716 289.982DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ199.123 210.625Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri199.123 331.716Finansal Yatırımlar11.647 0Vadeli Mevduatlar11.647 0Ticari Alacaklar5 1.222.547 200.462İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 29.081 45.475İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.193.466 154.987Diğer Alacaklar1.467.349 1.246.043İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 184.198 429.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.283.151 816.693Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.019.830 696.448Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları1.019.830 696.448Stoklar6 2.198.096 1.498.647Peşin Ödenmiş Giderler467.323 326.933İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler467.323 326.933Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3 12.956 11.252Diğer Dönen Varlıklar59.887 84.824İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar59.887 84.824ARA TOPLAM6.658.758 4.396.325TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.658.758 4.396.325DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.903.411 195Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.903.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklarİtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar195 195Ticari Alacaklar20.754 581.591İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar20.754 581.591Diğer Alacaklar5.331.648 4.465.532İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 5.331.648 4.265.280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar200.252Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.285.159 1.382.868Maddi Duran Varlıklar7 255.332 223.046Arazi ve Arsalar31.526 31.138Tesis, Makine ve Cihazlar150.442 137.194Taşıtlar46.063 36.907Mobilya ve Demirbaşlar15.876 8.532Özel Maliyetler11.425 9.275Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 759 748Diğer Haklar759 748Peşin Ödenmiş Giderler7.132 6.487Ertelenmiş Vergi Varlığı3 13.797 3.618TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.817.992 6.664.085TOPLAM VARLIKLAR15.476.750 11.060.410KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 285.322 533.746İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar285.322 533.746Banka Kredileri285.322 422.240İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları111.506Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 1.323.436 514.836İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.323.436 514.836Banka Kredileri989.069 462.985İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları334.367 51.851Ticari Borçlar1.045.734 1.611.615İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 21.179 22.499İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.024.555 1.589.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar58.249 41.086Diğer Borçlar662.863 128.781İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 293.446 3.280İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar369.417 125.501Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler641.381 150.883Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri641.381 150.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)639.902 205.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Karşılıklar11.208 7.449Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16.332 16.015Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.804 12.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.804 12.936ARA TOPLAM4.802.231 3.223.165TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.802.231 3.223.165UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 3.412.494 2.508.259İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.415.558 2.021.297Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar2.415.558 2.021.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar996.936 486.962Banka Kredileri299.994 186.189İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları696.942 300.773Diğer Borçlar125.277İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar125.277Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler742.599 409.057Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri742.599 409.057Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.606.126 1.227.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.606.126 1.227.093Uzun Vadeli Karşılıklar11 18.448 12.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.448 12.061Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3 84.829 118.962TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.864.496 4.400.709TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.666.727 7.623.874ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.810.023 3.436.536Ödenmiş Sermaye15 696.512 696.512Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi293.286 293.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.723 -221Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.723 -221Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.723 -221Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.054.062 2.366.072Yabancı Para Çevrim Farkları3.054.062 2.366.072Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 239.078 239.078Yasal Yedekler239.078 239.078Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-158.191 98.847Net Dönem Karı veya Zararı686.999 -257.038TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.810.023 3.436.536TOPLAM KAYNAKLAR15.476.750 11.060.410Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.162.313 883.967Satışların Maliyeti13 -978.462 -873.762TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)183.851 10.205BRÜT KAR (ZARAR)183.851 10.205Genel Yönetim Giderleri-54.784 -35.018Pazarlama Giderleri-40.483 -8.191Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.064 1.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-64.309 -20.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.339 -51.667Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler264.337 117Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.296 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)280.380 -51.550Finansman Gelirleri14 523.322 258.650Finansman Giderleri14 -179.966 -177.018SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)623.736 30.082Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri63.263 -10.393Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3 63.263 -10.393SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)686.999 19.689DÖNEM KARI (ZARARI)686.999 19.689Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları686.999 19.689Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.502 612Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -1.725 678Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3 223 -66Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi223 -66Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar687.990 259.237Yabancı Para Çevrim Farkları687.990 259.237Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)687.990 259.237DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)686.488 259.849TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.373.487 279.538Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.373.487 279.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056832BIST