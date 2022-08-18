***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:39
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
508.780 293.286 1.618 -1.325 968.446 239.078 404.533 -304.361 2.110.055 2.110.055
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.325 -305.686 304.361 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
19.689 19.689 19.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
612 259.237 259.849 259.849
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
508.780 0 0 0 0 0 0 0 293.286 0 0 0 0 0 2.230 0 0 0 0 0 1.227.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.078 0 0 0 98.847 19.689 0 2.389.593 2.389.593
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
696.512 293.286 -221 2.366.072 239.078 98.847 -257.038 3.436.536 3.436.536
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-257.038 257.038 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
686.999 686.999 686.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.502 687.990 686.488 686.488
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
696.512 0 0 0 0 0 0 0 293.286 0 0 0 0 0 -1.723 0 0 0 0 0 3.054.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.078 0 0 0 -158.191 686.999 0 4.810.023 0 4.810.023
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
384.798 -181.235
Dönem Karı (Zararı)
686.999 19.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
812.054 500.541
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 33.142 35.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.800 2.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.800 2.789
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 143.947 158.982
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
942.439 293.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.296
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 -63.263 10.393
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-264.307 -117
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-26 -117
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4,9 -264.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.112.431 -702.054
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-11.649 -82.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-461.248 -8.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.087.422 -673.669
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
500.659 138.307
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-699.449 -151.457
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-141.035 -38.473
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-565.881 -22.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
393.509 -8.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
813.117 136.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.968 9.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24.937 -11.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
122.031 20.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
386.622 -181.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -120 -360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3 -1.704 949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.207.675 -16.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.920 244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.101 -1.154
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -18.840 -738
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -261 -416
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.722 -15.454
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.903.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
690.284 118.242
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.097.452 892.664
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -1.186.134 -584.768
Ödenen Faiz
10 -224.077 -190.025
Alınan Faiz
3.043 371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.593 -79.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.593 -79.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
331.716 289.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
199.123 210.625
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
199.123 331.716
Finansal Yatırımlar
11.647 0
Vadeli Mevduatlar
11.647 0
Ticari Alacaklar
5 1.222.547 200.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 29.081 45.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.193.466 154.987
Diğer Alacaklar
1.467.349 1.246.043
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 184.198 429.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.283.151 816.693
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.019.830 696.448
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
1.019.830 696.448
Stoklar
6 2.198.096 1.498.647
Peşin Ödenmiş Giderler
467.323 326.933
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
467.323 326.933
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3 12.956 11.252
Diğer Dönen Varlıklar
59.887 84.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
59.887 84.824
ARA TOPLAM
6.658.758 4.396.325
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.658.758 4.396.325
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.903.411 195
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.903.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
195 195
Ticari Alacaklar
20.754 581.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.754 581.591
Diğer Alacaklar
5.331.648 4.465.532
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 5.331.648 4.265.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
200.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.285.159 1.382.868
Maddi Duran Varlıklar
7 255.332 223.046
Arazi ve Arsalar
31.526 31.138
Tesis, Makine ve Cihazlar
150.442 137.194
Taşıtlar
46.063 36.907
Mobilya ve Demirbaşlar
15.876 8.532
Özel Maliyetler
11.425 9.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 759 748
Diğer Haklar
759 748
Peşin Ödenmiş Giderler
7.132 6.487
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3 13.797 3.618
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.817.992 6.664.085
TOPLAM VARLIKLAR
15.476.750 11.060.410
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 285.322 533.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
285.322 533.746
Banka Kredileri
285.322 422.240
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
111.506
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 1.323.436 514.836
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.323.436 514.836
Banka Kredileri
989.069 462.985
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
334.367 51.851
Ticari Borçlar
1.045.734 1.611.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 21.179 22.499
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.024.555 1.589.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
58.249 41.086
Diğer Borçlar
662.863 128.781
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 293.446 3.280
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
369.417 125.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
641.381 150.883
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
641.381 150.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
639.902 205.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Karşılıklar
11.208 7.449
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.332 16.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
117.804 12.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
117.804 12.936
ARA TOPLAM
4.802.231 3.223.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.802.231 3.223.165
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 3.412.494 2.508.259
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.415.558 2.021.297
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.415.558 2.021.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
996.936 486.962
Banka Kredileri
299.994 186.189
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
696.942 300.773
Diğer Borçlar
125.277
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
125.277
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
742.599 409.057
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
742.599 409.057
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.606.126 1.227.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.606.126 1.227.093
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 18.448 12.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.448 12.061
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3 84.829 118.962
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.864.496 4.400.709
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.666.727 7.623.874
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.810.023 3.436.536
Ödenmiş Sermaye
15 696.512 696.512
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
293.286 293.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.723 -221
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.723 -221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.723 -221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.054.062 2.366.072
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.054.062 2.366.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 239.078 239.078
Yasal Yedekler
239.078 239.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-158.191 98.847
Net Dönem Karı veya Zararı
686.999 -257.038
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.810.023 3.436.536
TOPLAM KAYNAKLAR
15.476.750 11.060.410
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.162.313 883.967
Satışların Maliyeti
13 -978.462 -873.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
183.851 10.205
BRÜT KAR (ZARAR)
183.851 10.205
Genel Yönetim Giderleri
-54.784 -35.018
Pazarlama Giderleri
-40.483 -8.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.064 1.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-64.309 -20.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.339 -51.667
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
264.337 117
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.296 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
280.380 -51.550
Finansman Gelirleri
14 523.322 258.650
Finansman Giderleri
14 -179.966 -177.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
623.736 30.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
63.263 -10.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 63.263 -10.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
686.999 19.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
686.999 19.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
686.999 19.689
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.502 612
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.725 678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3 223 -66
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
223 -66
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
687.990 259.237
Yabancı Para Çevrim Farkları
687.990 259.237
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
687.990 259.237
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
686.488 259.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.373.487 279.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.373.487 279.538
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056832
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