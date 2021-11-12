***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/08/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih12/08/2021Saati10:00AdresiBüyükdere caddesi No.163 Esentepe-Şişli/ İstanbulGündemBağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespitiAlınan Kararlar / Görüşülen Konular"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştirGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,3. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağlılık raporları ile bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,4. 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması,müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtım konusunda karar alınması,5. 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,6. 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibra edilmesi,7. Bağımsız Denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,8. Kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977343BIST