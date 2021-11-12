***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
12.11.2021 13:47
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/08/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
12/08/2021
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere caddesi No.163 Esentepe-Şişli/ İstanbul
Gündem
Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
3. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağlılık raporları ile bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması,müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtım konusunda karar alınması,
5. 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibra edilmesi,
7. Bağımsız Denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,
8. Kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977343
BIST