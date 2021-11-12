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***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

12.11.2021 13:47
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/08/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
12/08/2021
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere caddesi No.163 Esentepe-Şişli/ İstanbul
Gündem
Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
  
1.     Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
  
2.     Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
3.    2020 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağlılık raporları ile bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
4.    2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması,müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtım konusunda karar alınması,
5.    2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6.    2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibra edilmesi,
7.    Bağımsız Denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,
8.    Kapanış





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977343


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BIST En Aktif Hisseler13:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 23.022.450 % 9,97  
HEDEF 3,55 51.212.294 % 9,91  
OYLUM 9,71 26.116.704 % 9,72  
DOAS 44,36 207.559.632 % 6,84  
CEOEM 9,94 44.741.192 % 6,65  
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13:42 Alış Satış %  
Dolar 9,9268 9,9312 % 0,28  
Euro 11,3636 11,3719 % 0,19  
Sterlin 13,2543 13,3207 % 0,43  
Frank 10,7176 10,7822 % 0,13  
Riyal 2,6387 2,6519 % 0,21  
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13:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -15,34  
Altın Gr. 590 590 -3,25  
Cumhuriyet 3.916 3.975 -17,00  
Tam 3.897 3.994 -16,86  
Yarım 1.883 1.932 -8,16  
Çeyrek 945 966 -4,07  
Gümüş.Ons 24,87 24,90 -0,34  
Gümüş Gr. 7,94 7,95 -0,08  
B. Petrol 81,91 81,91 -0,96  
Seans Raporu 13:42
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