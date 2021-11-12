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***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

12.11.2021 13:47
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
12/08/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
12/08/2021
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.08.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 12.08.2021 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 613.770.262,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 613.770.262 hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve Şirket bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin sorumlu denetçisi Kaan Birdal'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmişti
1- Toplantı Başkanlığına Kamile Çiğdem Yüksel'in, oy toplama memurluğuna Merve Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Fatih Aslan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3- 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından okundu. Bağımsız denetçi raporu denetçi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin sorumlu denetçisi Kaan Birdal tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
4- 2020 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2020 yılı bilançosunda kâr oluşmadığından bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır.
5- Şirketin Bağımsız Denetçisi 2020 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2020 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No.27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 0435030326000017 mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl  süreyle  görev  yapmak üzere Şirketin  Bağımsız  Denetçisi olarak seçilmesine   söz konusu bağımsız denetçi ile bir  sözleşme imzalanmasına, sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin bu sözleşme ile belirlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
                        
8- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977345


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