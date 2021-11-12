***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/08/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih12/08/2021Saati10:00AdresiBüyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbulGündemBağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesiAlınan Kararlar / Görüşülen Konular"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştirGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarGAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN12.08.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIGap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 12.08.2021 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 613.770.262,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 613.770.262 hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve Şirket bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin sorumlu denetçisi Kaan Birdal'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmişti1- Toplantı Başkanlığına Kamile Çiğdem Yüksel'in, oy toplama memurluğuna Merve Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Fatih Aslan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.3- 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından okundu. Bağımsız denetçi raporu denetçi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin sorumlu denetçisi Kaan Birdal tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.4- 2020 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2020 yılı bilançosunda kâr oluşmadığından bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır.5- Şirketin Bağımsız Denetçisi 2020 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.6- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2020 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No.27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 0435030326000017 mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine söz konusu bağımsız denetçi ile bir sözleşme imzalanmasına, sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin bu sözleşme ile belirlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.8- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977345BIST