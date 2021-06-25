***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve eki ile SPK'nın 21.05.2021 sayılı yazısı uyarınca ihraç belgesi ile birlikte yayınlanması istenen başvuru formu ile bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944122BIST