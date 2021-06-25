***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
25.06.2021 14:44
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve eki ile SPK'nın 21.05.2021 sayılı yazısı uyarınca ihraç belgesi ile birlikte yayınlanması istenen başvuru formu ile bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944122
BIST
15:041.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
15:048,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
15:0410,3952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0107
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
15:04498,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 499,07
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
499,45
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ALKA
|16,50
|4.563.384
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.893.891
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.249.328
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|3.113.321
|% 9,95
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|31.479.669
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.310.014
|% -9,86
|
|BERA
|13,10
|135.683.257
|% -7,03
|
|RAYSG
|10,10
|1.208.481
|% -6,74
|
|THYAO
|14,42
|466.881.619
|% -1,30
|
|GARAN
|8,33
|381.194.704
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,80
|334.430.969
|% 1,34
|
|FENER
|39,02
|317.993.938
|% 0,57
|
|VAKFN
|12,45
|301.738.696
|% -2,58
|
|EKGYO
|2,11
|181.536.143
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,23
|163.467.075
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,80
|334.430.969
|% 1,34
|
|GARAN
|8,33
|381.194.704
|% -0,12
|
|PETKM
|5,49
|238.245.695
|% 0,92
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6912
|8,6927
|% -0,18
|
|Euro
|10,3901
|10,3952
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0496
|12,1100
|% -0,34
|
|Frank
|9,4414
|9,4983
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3111
|2,3226
|% -0,18
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,26
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|0,00
|
|Tam
|3.286
|3.370
|-0,93
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-0,45
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,14
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:15TSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 805, 488 adet işlem
-
15:14GLRYH
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 559 adet işlem
-
15:13SAMAT
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 415, 696 adet işlem
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 81 kaybederek (% -0.39 ) 1, 242
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TKURU, ALKA, YAPRK, CASA, BAGFS, DENGE