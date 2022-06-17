***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce ihraç edilecek borçlanma araçlarına illişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/923 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038054BIST