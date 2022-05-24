***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizce 1.000.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032089BIST