Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.09.2021 16:45



***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, JCR Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965534


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:391.385
Değişim :  -0,50% |  -6,92
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393 En Düşük
1.379
BIST En Aktif Hisseler16:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 4,62 31.269.058 % 10,00  
YEOTK 88,55 26.315.243 % 10,00  
ORCAY 19,05 3.827.488 % 9,99  
DAGHL 13,32 7.604.282 % 9,99  
INVEO 114,60 3.799.448 % 9,98  
daha fazla
16:39 Alış Satış %  
Dolar 8,8863 8,8889 % 0,81  
Euro 10,3799 10,3856 % 0,65  
Sterlin 11,9965 12,0566 % -0,37  
Frank 9,5228 9,5801 % 0,39  
Riyal 2,3615 2,3734 % 0,77  
daha fazla
16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 -18,63  
Altın Gr. 496 497 0,31  
Cumhuriyet 3.287 3.337 -13,00  
Tam 3.273 3.355 -11,72  
Yarım 1.582 1.623 -5,67  
Çeyrek 793 812 -2,83  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,32  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,01  
B. Petrol 79,44 79,44 0,72  
Seans Raporu 16:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru