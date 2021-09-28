***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.09.2021 16:45
***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, JCR Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965534
BIST
16:391.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,92
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:398,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0716
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:3910,3856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0670
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:39495,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,53
|Açılış
|: 495,66
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ERSU
|4,62
|31.269.058
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.315.243
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.827.488
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.604.282
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.799.448
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|30.052.460
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.412.363
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|AVGYO
|1,95
|20.104.912
|% -7,14
|
|THYAO
|13,87
|1.285.342.863
|% 2,51
|
|GARAN
|8,84
|914.539.744
|% -0,90
|
|TUPRS
|113,30
|747.853.594
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,33
|581.862.642
|% -1,27
|
|SISE
|8,03
|486.122.828
|% -1,59
|
|YKBNK
|2,33
|581.862.642
|% -1,27
|
|ODAS
|1,34
|155.327.236
|% 0,00
|
|GARAN
|8,84
|914.539.744
|% -0,90
|
|THYAO
|13,87
|1.285.342.863
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,78
|120.961.079
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8863
|8,8889
|% 0,81
|
|Euro
|10,3799
|10,3856
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9965
|12,0566
|% -0,37
|
|Frank
|9,5228
|9,5801
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3615
|2,3734
|% 0,77
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-18,63
|
|Altın Gr.
|496
|497
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|-13,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-11,72
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-5,67
|
|Çeyrek
|793
|812
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,72
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 39 kaybederek (% -0.44 ) 1, 216
-
16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, ASUZU, ORCAY, RALYH, INVEO, DAGHL, YEOTK, ERSU, GEDIK
-
16:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOGUB, OYLUM, KLNMA, DIRIT
-
16:49
BIZIM, UTPYA, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:49
BJKAS, KTSKR, KIMMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında